Cuba Acusa de Terrorismo a los Seis Detenidos de la Lancha Rápida de Florida

La Fiscalía de Cuba dio a conocer este martes 3 de marzo de 2026 cargos por delitos de terrorismo contra los seis detenidos por el incidente de la lancha rápida con armas que entró en aguas territoriales de la isla la semana pasada.

Se indicó además en un comunicado que pidió prisión provisional para los seis supervivientes del incidente, que fueron arrestados. En la embarcación viajaban otras cuatro personas que murieron durante un intercambio de disparos.

"La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, en la defensa de nuestro pueblo y las instituciones del país", escribió la Fiscalía de Cuba.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por el Ministerio del Interior de Cuba, los diez tripulantes, todos cubanos residentes en Estados Unidos, partieron de madrugada de La Florida en dos embarcaciones, pero una de ellas debió ser abandonada a medio camino después de que le fallara el motor.

De acuerdo a las autoridades cubanas, los cinco integrantes de esa nave, las armas y municiones que transportaban se trasladaron entonces a la otra embarcación, la que acabó entrando a Cuba: una lancha rápida con matrícula de Florida, FL7726SH.

Así fue entrada de lancha rápida de Florida a Cuba

La lancha rápida entró a las 7:10 hora local en aguas territoriales cubanas, según el Ministerio, y despertó sospechas "a partir de los medios técnicos de las Tropas Guardafronteras".

El centro de mando envió entonces a una embarcación para verificar e identificar. El encuentro se dio aproximadamente a dos kilómetros de la costa, a más de 10 millas marinas adentro de las aguas territoriales cubanas, según el relato de las autoridades de la isla, que explicaron que primero abrieron fuego desde la lancha rápida.

El tiroteo se produjo a unos 20 metros de distancia. Los representantes del Minint hablaron de 21 impactos de bala en la lancha rápida y 13 en la de la guardia fronteriza.

¿Qué hallazgos se dieron en lancha rápida?

Entre el material decomisado hay 14 fusiles y cerca de 13 mil balas, además de "pertrechos militares", once pistolas, 134 cargadores, chalecos antibalas, escopetas, una planta eléctrica, un equipo satelital, un dron, uniformes, diez módulos militares completos, cuchillos y herramientas, entre otros.

El fiscal jefe de Dirección de la Fiscalía de Cuba, Edward Roberts Campbell, ya había adelantado la semana pasada que los arrestados se enfrentaban a cargos con un "marco sancionador elevado" que va de los 10 años "hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte”.

El suceso se produjo en un momento de especial tensión entre Estados Unidos y Cuba tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.

Con información de N+

