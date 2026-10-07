Del Calor Extremo a las Inundaciones: El Caos Climático que Golpea a Pakistán

Pakistán pasó de enfrentar temperaturas extremas durante la primavera y el verano a sufrir lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y daños asociados al monzón de 2026.

Desde mayo, el Departamento Meteorológico de Pakistán alertó sobre olas de calor con temperaturas de entre 46 y 50 grados Celsius en zonas de Sind, Punyab y Baluchistán.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) había advertido en su Plan de Contingencia de Verano 2026 que el país enfrentaría temperaturas por encima de lo normal, con episodios de calor de moderados a severos.

El organismo también señaló que esas condiciones podían favorecer lluvias intensas, inundaciones repentinas y desbordamientos, además de acelerar el derretimiento de nieve y glaciares en el norte del país.

El escenario se complicó con el inicio del monzón. Entre el 26 de junio y el 30 de septiembre, el balance oficial de la NDMA contabilizó 199 personas fallecidas y 556 heridas por fenómenos asociados a las lluvias.

La provincia de Jaiber Pastunjuá concentró 80 muertes y Punyab registró 70. También se reportaron víctimas en Sind, Baluchistán, Gilgit-Baltistán, Azad Cachemira e Islamabad.

Los daños alcanzaron mil 839 viviendas, 41 puentes y casi 35 kilómetros de caminos. Además, murieron más de mil 500 animales.

Ante las afectaciones, las autoridades realizaron mil 192 operaciones de rescate, en las que fueron auxiliadas más de 10 mil 600 personas.

El contraste climático también se reflejó en la respuesta de las autoridades. Durante el mismo periodo se instalaron campamentos para atender las olas de calor y 5 mil 943 personas recibieron atención en Punyab, Jaiber Pajtunjuá y Sind.

Aunque el monzón concluyó oficialmente el 30 de septiembre, el riesgo no desapareció. Este 7 de octubre, la NDMA mantiene alertas por lluvias severas en Punyab, Jaiber Pajtunjuá, Baluchistán, Gilgit-Baltistán y Cachemira.

El Departamento Meteorológico, sin embargo, reporta actualmente los principales ríos por debajo de niveles de alerta y prevé flujos normales.

PT