Internacional

Del Calor Extremo a las Inundaciones: El Caos Climático que Golpea a Pakistán

El país asiático enfrentó temperaturas de hasta 50 grados y después lluvias torrenciales que dejaron 199 muertos y más de 500 heridos

PakistanEl escenario de 2026 muestra el desafío de prepararse no solamente para periodos de calor extremo, también para lluvias intensas. Foto: NDMA Pakistán
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