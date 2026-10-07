Se Inundan Avenidas y Calles de Puebla por Intensa Lluvia: Hay Vehículos Varados

Como parte de los efectos de ciclones tropicales en el océano Pacífico y el Golfo de México, en la ciudad de Puebla se registran lluvias intensas que han comenzado a inundar vialidades principales de la zona conurbada.

Tal como lo alertó la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde las 4 de la tarde del día comenzó una lluvia constante en municipios de Puebla como la capital, Cholula, Cuautlancingo, y Coronango.

En vialidades como Bulevar Forjadores y la Recta a Cholula, se registra acumulación de agua que supera los 10 y 20 centímetros.

En la colonia Bello Horizonte, una conductora tuvo que ser rescatada de su vehículo, luego que terminara en medio de la inundación por la acumulación de agua.

En las colonias La Paz, Granjas Atoyac, Ampliación Reforma y Amor, así como el zócalo se presentan anegaciones por el taponamiento de tuberías pluviales.

En tanto, vialidades como bulevar Forjadores, Recta a Cholula, Vía Atlixcáyotl y avenida Juárez, se registran algunos encharcamientos.

Reportan congestionamiento vehicular en la Vía Atlixcáyotl. Foto: Aura Cabrera

Autoridades mantienen vigilancia en vasos reguladores del municipio para evitar que superen su capacidad. Además, Protección Civil municipal realiza recorridos para atender emergencias.

En el Periférico Ecológico de Puebla, se registró la volcadura de un vehículo por la intensa lluvia. La unidad particular salió del camino y terminó con las cuatro llantas al aire.

Por piso mojado y posible exceso de velocidad se registró el accidente. Foto: Alberto Tejeda

En la misma zona usuarios de la vialidad reportaron que una patrulla de policía se vio involucrada en otro percance vial. Se registra caos vial en la zona.

Con información de N+

JAPR