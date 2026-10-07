Cambio climático

Se Inundan Avenidas y Calles de Puebla por Intensa Lluvia: Hay Vehículos Varados

En la zona conurbada de Puebla comenzó a llover de manera constante; reportan tránsito lento y vialidades inundadas

Una conductora fue rescatada de su automóvil en la capital.Una conductora fue rescatada de su automóvil en la capital. Foto: N+

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Lluvias constantes afectan Puebla: el tránsito es lento y hay vehículos varados. Se recomienda extremar precaución.

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