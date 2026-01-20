Estados Unidos Incauta Otro Buque Petrolero Cerca de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos detuvo este martes 20 de enero un nuevo buque petrolero sancionado que transitaba por el Caribe, cerca de Venezuela , en medio de la cuarentena que estableció la Administración del presidente Donald Trump.



El barco, detenido bajo el operativo "Lanza del Sur", fue identificado bajo el nombre Sagitta y de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia.

Noticia relacionada: Trump Cumple un Año Como Presidente de EUA: Califica su Segundo Mandato como Histórico

La embarcación petrolera operaba "desafiando la cuarentena" que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. El Comando Sur de Estados Unidos refirió que “fuerzas militares estadounidenses, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, detuvieron esta mañana al buque motor Sagitta sin incidentes". Y remarcó lo siguiente:

La detención de otro petrolero que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para los buques sancionados en el Caribe demuestra nuestra determinación de garantizar que el único petróleo que salga de Venezuela sea el que esté coordinado de forma adecuada y legal

Este sería el séptimo operativo desde que la Administración inició las incautaciones y el bloqueo a buques sancionados en el Caribe, que inició como una medida de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, presidente depuesto de Venezuela.



Después de la captura de Maduro, Trump ha declarado que Washington mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo procedentes de ese país.

Video: Donald Trump y Corina Machado: ¿Cómo Fue la Reunión Donde la Venezolana le Regaló su Medalla?

Venezuela recibió 300 millones de dólares por ventas de petróleo: Delcy Rodríguez

Mientras tanto, en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez dijo que su país recibió 300 millones de dólares por ventas de petróleo, los primeros ingresos luego del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles ​anunciado por Donald Trump con Caracas, luego de la captura del presidente Maduro:

Debemos informar que han ingresado recursos, producto de la venta del petróleo, y ‍han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones

La presidenta encargada habló en un evento en Caracas y también señaló que "esos primeros flujos serán utilizados a través del mercado cambiario, de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores".

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC