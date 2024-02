EUA Felicita a Bukele y Remarca Importancia de Respetar los Derechos Humanos

El secretario de Estado de Estados Unidos de América (EUA), Antony Blinken, felicitó este lunes 5 de febrero de 2024 al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su reelección y remarcó la importancia de respetar los derechos humanos y las garantías judiciales.

Blinken señaló que las prioridades de Estados Unidos en la relación con El Salvador serán "la buena gobernanza, la prosperidad económica, las garantías de juicios justos y los derechos humanos".

Estados Unidos, según dijo, valora la "fuerte relación" mantenida con la población de El Salvador, "forjada durante 160 años sobre valores compartidos, vínculos regionales y conexiones familiares".

"Los acontecimientos en El Salvador tienen un impacto directo en los intereses estadounidenses dentro y fuera del país. Solo trabajando juntos podremos alcanzar nuestro máximo potencial y superar los mayores obstáculos en nuestro hemisferio y a nivel mundial", sostuvo Blinken.

El domingo por la noche Bukele se autoproclamó vencedor de las elecciones antes de conocerse los resultados.

Congratulations to President-elect Nayib Bukele of El Salvador on his electoral victory. We look forward to continuing to prioritize good governance, inclusive economic prosperity, fair trial guarantees, and human rights in El Salvador under the Root Causes Strategy.