La Fiscalía de París indicó este martes 3 de febrero que citó a declarar al dueño de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general, Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social a la que catearon su sede en la capital de Francia.

"Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino", señaló el ministerio público en un comunicado.

La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.

Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.

La Fiscalía de París abandona X y catea oficinas

Tras anunciarse el requerimiento, la Fiscalía de París comunicó en X que dejará la red social y llamó a los usuarios a consultar información de la dependencia en LinkedIn e Instagram.

La fiscalía dijo que llevaba a cabo un cateo en la sede de la plataforma en la capital francesa, en conjunto con la Unidad Nacional Cibernética de la Gendarmería Nacional y la Europol, por el caso iniciado en enero del año pasado.

La unidad de delitos informáticos de la fiscalía de París lleva a cabo una búsqueda en el domicilio de X en Francia, con @CyberGEND y @Europol en el marco de la investigación abierta en enero de 2025. La fiscalía de París abandona X. Encuéntrenos en Lkd e Instagram

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l'enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026

Asimismo, llamó a declarar a los trabajadores de la red social, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.

Esta citación a declarar debe "permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir 1/8con la legislación 3/8 previstas", apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.

A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un "enfoque constructivo", según el comunicado.

