Diálogo entre EUA e Irán para Alcanzar la Paz Inicia con Recelo y Desconfianza Mutua

En una blindada Islamabad, Pakistán, dieron inicio las conversaciones en búsqueda de alcanzar la paz a una guerra que desde el 28 de febrero ha puesta en predicamento al mundo entero.

Fue ese día cuando Estados Unidos e Israel encabezaron una serie de ataques contra Irán, con el fin, dijeron, de acabar con la amenaza que significaba el régimen por su potencial uso de armas nucleares.

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A más de un mes de las hostilidades, el presidente Donald Trump anunció un cese al fuego de dos semanas para comenzar conversaciones de paz, bajo la intermediación de Pakistán.

En medio de recriminaciones y amenazas veladas previo al inicio del diálogo de paz, las delegaciones de cada una de las naciones involucradas llegaron a Islamabad con más dudas que certezas.

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Antes del encuentro EUA-Irán

Previo a la reunión cara a cara de los negociadores estadounidenses e iraníes, ambos grupos se reunieron por aparte con funcionarios paquistaníes.

En estas charlas previas, se establecieron puntos básicos y condiciones de los diálogos, y se perfilaron algunos temas centrales para avanzar en las negociaciones.

Una fuente iraní dijo, de manera extraoficial, que Estados Unidos acordó liberar los activos de Teherán congelados en Catar y otros países.

Aunque ambas partes no se sentaron a la mesa inmediatamente, los acercamientos con funcionarios del país intermediario fueron consideradas como el arranque de estos encuentros.

Llegada de delegaciones negociadoras

La primera delegación en llegar a Pakistán fue la iraní, con más de 70 personas encabezadas por el presidente del Parlamento, Mohamad Bager Qalibaf, quien de inmediato habló sobre la desconfianza hacia EUA.

"Tenemos buenas intenciones pero no confiamos", dijo a su llegada a la capital pakistaní. "Nuestra experiencia en negociar con los estadounidenses siempre ha enfrentado fracasos y promesas incumplidas".

Mientras que el vicepresidente J.D. Vance llegó a una base aérea para liderar al equipo negociador de la Unión Americana, que incluye al enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

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Vance también se mostró receloso antes de partir de Washington. "Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta".

Pero advirtió que si intentan hacer alguna triquiñuela, entonces verán que el equipo negociador no es tan receptivo", agregó Vance antes de su partida.

¿Qué exige cada uno de los países?

En la mesa hay posiciones que parece podrían estancar y descarrilar la endeble tregua entre Estados Unidos e Irán, entre las que destacan:

Teherán exige que la tregua se extienda a Líbano, donde Hezbolá, su movimiento aliado, sigue peleando con Israel. También pide que se descongelen sus bienes.

Estados Unidos exige la reapertura total del estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el comercio de hidrocarburos. Sin embargo, la prioridad es que Irán no tenga nunca un arma nuclear.

Por su parte, ante la llegada de las delegaciones, el gobierno pakistaní expresó su esperanza de que se establezca un diálogo constructivo, y se alcance una solución duradera y perdurable.

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Aunque con el deseo a flor de piel de que un acuerdo avance, previamente el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, admitió la dificultad de lograr avances.

"Se anunció un alto el fuego temporal, pero ahora viene una etapa aún más difícil: la etapa de lograr un alto el fuego duradero, de resolver temas complicados mediante las negociaciones", declaró.

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Con información de agencias

ICM