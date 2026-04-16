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FMI Reanuda Relaciones con Venezuela luego de Más de 7 Años de Ruptura

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La directora gerente ​del ​FMI, ‌Kristalina ‌Georgieva, afirmó que el fondo está ​tratando ahora con ‌el gobierno ‌de Venezuela, bajo la administración de ‌Delcy ⁠Rodríguez

FMI Reanuda Relaciones con Venezuela luego de Más de 7 Años de Ruptura

Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Foto: Reuters

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El Fondo ⁠Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves 16 de abril de 2026 ​que ha reanudado sus ‌relaciones con Venezuela, que habían estado suspendidas ⁠durante más de seis ‌años debido a ‌problemas relacionados ⁠con el reconocimiento del Gobierno. 

La directora gerente ​del ​FMI, ‌Kristalina ‌Georgieva, afirmó que el fondo está ​tratando ahora con ‌el gobierno ‌de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada de la nación sudamericana, ‌Delcy ⁠Rodríguez.

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Las relaciones con Venezuela se suspendieron en marzo de 2019 debido a problemas de reconocimiento por parte del gobierno.

  • Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. 

¿Por qué el FMI reanudó sus relaciones con Venezuela?

Guiada por las opiniones de los miembros del FMI, que representan a la mayoría del poder de voto total del organismo internacional, la directora gerente anunció que está tratando con el gobierno de Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026. Juramentó ante la Asamblea Nacional tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, asumiendo el poder en medio de un escenario de crisis tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia. 

Con información de: Reuters

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