FMI Reanuda Relaciones con Venezuela luego de Más de 7 Años de Ruptura

El Fondo ⁠Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves 16 de abril de 2026 ​que ha reanudado sus ‌relaciones con Venezuela, que habían estado suspendidas ⁠durante más de seis ‌años debido a ‌problemas relacionados ⁠con el reconocimiento del Gobierno.

La directora gerente ​del ​FMI, ‌Kristalina ‌Georgieva, afirmó que el fondo está ​tratando ahora con ‌el gobierno ‌de Venezuela, bajo la administración de la presidenta encargada de la nación sudamericana, ‌Delcy ⁠Rodríguez.

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Las relaciones con Venezuela se suspendieron en marzo de 2019 debido a problemas de reconocimiento por parte del gobierno.

Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946.

¿Por qué el FMI reanudó sus relaciones con Venezuela?

Guiada por las opiniones de los miembros del FMI, que representan a la mayoría del poder de voto total del organismo internacional, la directora gerente anunció que está tratando con el gobierno de Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026. Juramentó ante la Asamblea Nacional tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, asumiendo el poder en medio de un escenario de crisis tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.

Con información de: Reuters

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