Madre Recibe el Cuerpo de su Bebé sin Vida en Una Caja de Cartón

Una foto tomada en la provincia de Morona Santiago se convirtió en un símbolo de la situación que atraviesa el sistema de salud en Ecuador. En la fotografía aparece Yawa Sumpa Puar Alexandra, una mujer indígena de la comunidad achuar, quien abrazó una caja de cartón en la que le fue entregado el cuerpo de su bebé sin vida.

La menor ingresó la noche del pasado 28 de noviembre de 2025 al Hospital General de Macas por un problema respiratorio y falleció pocas horas después. Ante la falta de recursos económicos de la madre para cubrir un ataúd, el hospital le entregó el cuerpo en una caja de cartón para que pudiera regresar a su comunidad, ubicada en la Amazonía ecuatoriana.

El caso se dio a conocer luego de que la imagen circulara en redes sociales, lo que generó una reacción de las autoridades. El Ministerio de Salud Pública destituyó al director del hospital e inició una investigación para determinar responsabilidades en la atención brindada y en el manejo posterior del fallecimiento.

La mujer tuvo que trasladarse primero al parque central de Macas para abordar un transporte hacia Taisha. Después de un viaje terrestre, llegó a esa localidad, desde donde parten avionetas hacia las comunidades amazónicas. Finalmente, fue la municipalidad de Taisha la que le brindó apoyo con un ataúd y el vuelo para regresar a su comunidad.

Más allá del caso específico, la imagen es el reflejo de la crisis estructural del sistema sanitario. El presupuesto asignado al sector salud para este año fue de 2 mil 798 millones de dólares, casi 40% menos que en 2023, año en que asumió la presidencia Daniel Noboa.

La reducción presupuestal ha impactado directamente en el abasto de insumos médicos. Hospitales como el Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, reportaron recientemente que operan con apenas el 18% de los insumos necesarios para su funcionamiento.

