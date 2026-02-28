Israel Anuncia Ataques Contra Irán; Guardia Islámica Alista Misiles Para Impactar Bases de EUA
|
N+
-
Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunció nueva oleada de ataques con misiles contra Israel y bases estadounidenses, luego de que el ejército israelí indicara que lanzará ofensiva a 30 objetivos
COMPARTE:
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunció una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel y bases estadounidenses, luego de que el ejército israelí indicara que lanzará una ofensiva a una treintena de objetivos en Irán.