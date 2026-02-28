Inicio Internacional Medio oriente Israel Anuncia Ataques Contra Irán; Guardia Islámica Alista Misiles Para Impactar Bases de EUA

Israel Anuncia Ataques Contra Irán; Guardia Islámica Alista Misiles Para Impactar Bases de EUA

Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunció nueva oleada de ataques con misiles contra Israel y bases estadounidenses, luego de que el ejército israelí indicara que lanzará ofensiva a 30 objetivos

Israel Anuncia Ataques Contra Irán; Guardia Islámica Alista Misiles Para Impactar Bases de EUA. Foto: Reuters.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunció una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel y bases estadounidenses, luego de que el ejército israelí indicara que lanzará una ofensiva a una treintena de objetivos en Irán.

 

Conflicto Israel-Irán
