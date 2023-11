El gobierno de Israel aprobó un acuerdo parcial de rehenes que incluye una pausa a la guerra y ataques contra Gaza a cambio de la liberación de las personas capturadas por Hamás.

La tregua incluye la liberación de hasta 80 de las más de 239 personas capturadas durante la incursión de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre.

Al inicio de la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el acuerdo incluye visitas de la Cruz Roja a los rehenes que no serán liberados, así como medicamentos.

Además, agregó que esta tregua no significa el fin de la ofensiva israelí en el enclave.

"No detendremos la guerra después del alto el fuego (...) Es una tontería sugerir que detendremos la guerra después del alto el fuego para devolver a los rehenes. Me gustaría dejarlo claro: estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta que logremos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y desaparecidos y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel en Gaza", manifestó.

Hasta el momento se desconocía cuándo entrará en vigor la tregua. El gobierno dijo que los primeros rehenes en ser liberados serán mujeres y niños.

