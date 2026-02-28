Trump Advierte a Irán Que Ya No Ataque: "Los Golpearemos Con Una Fuerza Nunca Antes Vista"
|
N+
-
El presidente Donald Trump advirtió a Irán que no ataque o, de lo contrario, serán golpeados con "una fuerza nunca antes vista"
COMPARTE:
El presidente Donald Trump advirtió a Irán que no ataque o, de lo contrario, serán golpeados con "una fuerza nunca antes vista".
"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. ¡SIN EMBARGO, MÁS LES CONVENDRÍA QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA! ¡Gracias por su atención!", publicó en su cuenta de Truth Social.