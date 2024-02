Los equipos de rescate consiguieron sacar con vida a un niño de seis años atrapado durante dos días en los escombros dejados por un fuerte terremoto en Indonesia, el cual mató a 271 personas.

El rescate 'milagroso' fue capturado por las cámaras en la noche del miércoles 23 de noviembre y reavivó las esperanzas de poder encontrar supervivientes entre las ruinas provocadas por el temblor que devastó el lunes la ciudad de Cianjur, en Java Occidental.

Jeksen, un voluntario local de 28 años, narró:

El video del rescate, difundido por la administración del distrito de Bogor en Java Occidental, enseña a los socorristas sacando a Azka de una casa destruida en el distrito de Cugenang, el más castigado de la ciudad.

El hombre que liberó al niño de un hueco entre los escombros, lo abrazó, mientras otro socorrista con uniforme de protección naranja corría detrás suyo sosteniendo la mano del menor.

Después se ve a Azka tomando tranquilo una bebida en brazos de un soldado, en el instante que un trabajador de emergencias le acaricia el pelo.

El cuerpo de la madre del niño había sido hallado sin vida horas antes, dijo un voluntario.

Además, junto al pequeño, encontraron el cadáver de su abuela, dijo Jeksen.

El niño se salvó gracias a un muro que sostuvo otra pared colapsada y evitó que cayera sobre él, indicaron los medios locales.

Era un espacio tan estrecho, estaba oscuro, hacía calor y no había suficiente hueco para respirar. Durante todos estos años desde que me hice voluntario, nunca había visto algo así. ¿Cómo puedes no llorar?