Trump Anuncia Cuentas Financieras para Estadounidenses Recién Nacidos

La administración estadounidense anunció la creación de las denominadas Trump Accounts, un programa de cuentas de ahorro con impuestos diferidos destinado a menores de 18 años que comenzará a aceptar contribuciones a partir del 4 de julio de 2026.

El programa está diseñado para crecer mediante ganancias de inversión a lo largo del tiempo. Al alcanzar la mayoría de edad, las cuentas funcionan de manera similar a una IRA tradicional, según un comunicado oficial.

Cualquier niño menor de 18 años con un número de Seguro Social válido puede abrir una Trump Account. Los padres o tutores deben configurar y administrar la cuenta hasta que el menor cumpla 18 años.

Contribución gubernamental limitada

El aspecto más destacado del programa es la contribución única de $1,000 del Departamento del Tesoro. Esta contribución está disponible exclusivamente para niños que sean ciudadanos estadounidenses con número de Seguro Social válido, nacidos entre los años calendario 2025 y 2028.

Los padres o tutores deben elegir recibir esta contribución gubernamental, la cual no cuenta contra el límite anual de contribución de $5,000. El beneficio permanece disponible siempre que la cuenta se abra antes del año en que el niño cumpla 18 años.

El límite anual de contribución es de $5,000 totales por niño, con aumentos por costo de vida programados después de 2027. Múltiples partes pueden contribuir a estas cuentas: niños, padres o tutores, abuelos, familiares, amigos y empleadores.

Las contribuciones de empleadores hasta $2,500 por empleado por año están excluidas del ingreso del empleado. Adicionalmente, organizaciones benéficas calificadas y entidades gubernamentales pueden hacer contribuciones adicionales que no cuentan hacia el límite de $5,000.

Restricciones de inversión

La legislación establece restricciones específicas sobre cómo pueden invertirse los fondos. Las Trump Accounts solo pueden invertirse en fondos indexados de acciones estadounidenses amplios que rastreen el mercado de valores estadounidense en general, no utilicen apalancamiento y no cobren más del 0.10% en comisiones anuales.

Los interesados deben usar el Formulario 4547 del IRS para establecer una Trump Account inicial y elegir la contribución del programa piloto de $1,000 del Departamento del Tesoro si son elegibles. Este formulario puede presentarse en cualquier momento, incluso junto con la declaración de impuestos sobre la renta de 2025.

A partir de mediados de 2026, las elecciones también podrán realizarse a través de una cuenta en línea en trumpaccounts.gov. Comenzando en mayo de 2026, el Departamento del Tesoro o su agente enviará información a quienes hicieron la elección para activar la cuenta mediante un proceso de autenticación.

Todas las Trump Accounts se crearán y mantendrán inicialmente con el agente financiero designado por el Departamento del Tesoro. Posteriormente, los padres o tutores podrán transferir el saldo completo a su firma de corretaje preferida mediante una transferencia simple de fideicomisario a fideicomisario.

Restricciones de retiro

El programa establece restricciones estrictas sobre retiros. Los fondos no pueden retirarse antes de que el niño cumpla 18 años, excepto en casos específicos: transferencia completa de la cuenta a otra Trump Account en otra correduría, ciertas transferencias a una cuenta ABLE en el año en que el niño cumple 17 años, o distribución por fallecimiento.

A los 18 años, la cuenta se trata generalmente como una IRA tradicional. El titular puede continuar contribuyendo sujeto a las reglas de IRA y requisitos de ingresos ganados. Los retiros siguen las reglas tradicionales de IRA y el titular puede estar sujeto a un impuesto adicional del 10% por cualquier retiro antes de los 59 años y medio, a menos que aplique una excepción.

Los empleadores pueden ofrecer contribuciones a Trump Accounts a través de planes de cafetería. Las contribuciones de reducción salarial antes de impuestos están permitidas para Trump Accounts propiedad del hijo dependiente de un empleado, hasta $2,500 por empleado por año.

