"Venezuela Será Libre con Apoyo de Estados Unidos y Donald Trump": María Corina Machado

Este viernes 16 de enero de 2026, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, declaró que su país será libre con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre, y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump.

Así lo dijo en rueda de prensa en Washington, a un día de reunirse con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

Trump Confirma que María Corina Machado le Obsequió su Medalla del Premio Nobel de la Paz

Transición hacia la democracia

Asimismo, Machado consideró que Venezuela está empezando "una verdadera transición hacia la democracia", aunque aseguró que es un "proceso complejo".

"Estamos definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia", sostuvo la política y premio Nobel de Paz.

Añadió que "es un proceso complejo", en alusión al gobierno actual, en manos de los herederos del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Video: Donald Trump y Corina Machado: ¿Cómo Fue la Reunión Donde la Venezolana le Regaló su Medalla?

Delcy Rodríguez, cumpliendo “órdenes”

Por otra parte, María Corina Machado aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con Donald Trump y se limita a cumplir sus "órdenes".

"Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo", expresó luego de recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido "con la suya".

Trump se Reúne con María Corina Machado; Mantiene Postura sobre la Líder Opositora Venezolana

Deseo de regresar a Venezuela

También reveló que durante la reunión con Trump, le expresó su deseo de regresar a Venezuela "lo antes posible".

"Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente discutimos todo lo que ello implica", contó.

María Corina Machado salió de Venezuela en diciembre pasado para recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz, luego de un año viviendo en la clandestinidad para evitar su detención.

Ayer jueves, acudió a un almuerzo privado con Trump en la Casa Blanca, el primer encuentro entre ambos, que se produjo menos de dos semanas después del operativo estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Caracas.

Con información de AFP y EFE.

