Así Cayó, en Segundos, Edificio de 23 Pisos en Miami, Tras una Implosión

El edificio en el que residían las instalaciones del hotel Mandarin Oriental, en Miami, cayó, en menos de 20 segundos, para dar paso a algo más grande. La demolición se convirtió la mañana de este domingo en un acontecimiento para decenas de personas que captaron el momento en videos y los compartieron en redes sociales.

La construcción, de 23 pisos, fue implosionada por expertos en demolición en Brickell Key, una isla artificial en la desembocadura del río Miami, frente al centro de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, esta fue la mayor implosión realizada en Miami en más de una década.

La estructura del edificio se derrumbó tras una serie de explosiones

El edificio, inaugurado hace 25 años, se derrumbó en menos de 20 segundos tras las explosiones ocurridas alrededor de las 8:30 de la mañana.

Las personas que observaban la implosión desde la distancia, a salvo, vitorearon y grabaron videos con sus teléfonos mientras la estructura del edificio se derrumbaba tras una serie de explosiones. Pronto, el aire se llenó de polvo al caer los escombros. Algunos espectadores llevaban mascarillas al abandonar la zona.

Se pidió a los residentes que vivían a menos de 244 metros del edificio que permanecieran dentro de sus apartamentos durante la explosión con las ventanas y puertas cerradas.

MANDARIN ORIENTAL MIAMI DEMOLITION pic.twitter.com/2KJXj4ahL0 — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 12, 2026

Con información de AP.

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