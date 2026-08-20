Sistema Cutzamala Hoy 20 de Agosto 2026: Nivel de Agua Alcanza Nuevo Registro

El Sistema Cutzamala registró un nuevo nivel hoy, 20 de agosto de 2026, ante la intensa temporada de lluvias, en México; aquí te decimos cuánta agua hay disponible en las presas, de acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua pronosticó para hoy lluvias fuertes en gran parte de México, principalmente en Sonora, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (Edomex), Ciudad de México (CDMX), Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El Meteorológico Nacional explicó que las fuertes lluvias seguirán en gran parte de nuestro país por varios fenómenos, entre ellos el monzón mexicano, la onda tropical 29, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera.

Las fuertes lluvias de la temporada 2026 han beneficiado al Sistema Cutzamala, que ha registrado un aumento constante en el nivel de agua de las presas.

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En su reporte diario, la Conagua indicó que las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque registraron hoy los siguientes niveles:

Villa Victoria: Con el 75.16% de su capacidad.

Valle de Bravo: Es la presa con el mayor nivel de las tres, con el 84.11% de su capacidad.

El Bosque: Con el 67.31% de su capacidad.

En total, el Sistema Cutzamala está hoy al 77.64% de su capacidad, es decir, tiene almacenados 607,564,000 metros cúbicos de agua.

Para alcanzar el 100% de su almacenamiento total, faltaría el 22.36%, lo que equivale a 174,957,000 metros cúbicos de agua.

El Sistema Cutzamala tiene una capacidad total de almacenamiento de 782,521,000 metros cúbicos de agua y se encarga de abastecer a varias zonas de la Ciudad de México y el Estado de México.