Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy 20 de Agosto 2026: Nivel de Agua Alcanza Nuevo Registro

Las lluvias de las últimas semanas han beneficiado al Sistema Cutzamala, que abastece de agua a varias zonas de la Ciudad de México y el Estado de México

Pipas abastecen de agua a zonas de Iztapalapa, CDMXPipas abastecen agua en varias zonas de Iztapalapa, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para el Sistema Cutzamala! Las lluvias han elevado su nivel. Descubre cuánta agua hay en las presas y cómo esto beneficia a CDMX y Edomex.

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