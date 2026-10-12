Movilidad

¿Doble Hoy No Circula 13 de Octubre 2026? Carros Castigados en CDMX y Edomex el Martes

Consulta si hay contingencia y qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex, de acuerdo con las restricciones de CAMe y Sedema

Checa si hay Doble el Hoy No Circula 13 de Octubre 2026El Doble Hoy No Circula afecta a más placas, hologramas y engomados de lo habitual. Foto: Cuartoscuro
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