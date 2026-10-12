¿Doble Hoy No Circula 13 de Octubre 2026? Carros Castigados en CDMX y Edomex el Martes
Consulta si hay contingencia y qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex, de acuerdo con las restricciones de CAMe y Sedema
Consulta si hay contingencia y qué carros no circulan mañana en CDMX y Edomex, de acuerdo con las restricciones de CAMe y Sedema
Hoy la calidad del aire en el Valle de México es mala, de ahí que existe posibilidad de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Por ello, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana 13 de octubre 2026 en CDMX y Edomex.
Debido a la contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más carros, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.
El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de ozono en ocho estaciones de monitoreo, mientras que en el resto es aceptable.
Por ello, el nivel de riesgo es alto para la población y podría contemplarse la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana martes 13 de octubre 2026.
De cualquier forma se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen en caso de que las condiciones climáticas ayuden a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación.
En caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex se mantenga o empeore y se tenga que activar el Doble No Circula mañana. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en martes:
No circulan todos los vehículos con holograma 2.
Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.
Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.
Carros con placas foráneas.
Vehículos con permisos provisionales.
Debido a que no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula 13 de octubre 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada martes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:
Holograma 1 y 2, engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8.
Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.
Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.
El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplica en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este martes 13 de octubre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.
PPP