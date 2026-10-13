Marchas

Nueva Marcha de Trabajadores del IMSS en CDMX: ¿De Dónde Saldrá la Protesta de Mañana?

La movilización está convocada desde la mañana; las organizaciones hicieron un pliego petitorio relacionado con condiciones de trabajo y la representación sindical

Habrá una nueva marcha de trabajadores del IMSS.Trabajadores del IMSS hicieron una protesta en calles de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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