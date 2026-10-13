Nueva Marcha de Trabajadores del IMSS en CDMX: ¿De Dónde Saldrá la Protesta de Mañana?

Trabajadores del IMSS-Bienestar llevarán a cabo una marcha desde la mañana del miércoles en la Ciudad de México (CDMX).

Las organizaciones convocantes presentaron un pliego con varias demandas relacionadas con las condiciones de trabajo, las prestaciones y la representación sindical dentro del organismo.

Fue anunciada por tres agrupaciones: la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras), el Sindicato Mexicano de Salud (Simesa) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa).

La concentración comenzará desde temprano en la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón.

Después se dirigirán a las oficinas federales de IMSS-Bienestar, ubicadas en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, en la misma demarcación.

También contemplan el cierre de las 23 coordinaciones estatales de IMSS-Bienestar.

En sus peticiones están el pago de adeudos laborales, la homologación de prestaciones para el personal y la entrega de uniformes correspondientes a 2025 y 2026. También solicitan que se definan y apliquen durante este año los lineamientos para el periodo de desintoxicación del personal de base.

En materia sindical, exigen que se autorice el dígito sindical, se regularice el pago de cuotas a sus agremiados y se permita la participación de todas las organizaciones en las comisiones mixtas, las juntas de gobierno y otros espacios de decisión.

FBPT