Detienen a Personas Vinculadas a Nemesio Oseguera "El Mencho": ¿Quiénes Son?

La Fiscalía General de la República (FGR) dio un mensaje a medios, la tarde de este martes 13 de enero de 2026 en el que anunció la detención de personas vinculadas a Nemesio Oseguera "El Mencho": ¿Quiénes Son?



Fueron detenidos cuatro personas, probablemente relacionadas con una organización criminal encabezada por Nemesio “N” con operación en la zona occidente de la República Mexicana.

Así fueron detenidos hombres vinculados con Nemesio “N”

Autoridades llevaron a cabo labores de inteligencia militar y el acompañamiento del gabinete de seguridad. En un municipio en Tepic, Nayarit, ahí detuvieron a un hombre de nombre Luis “N”, quien fungía como el cargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica, y como operador financiero del grupo criminal.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, se encargó de transmitir el mensaje a medios hoy.

¿Quién es Ulises Lara?

Ulises Lara López, exencargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ahora está en la Fiscalía General de la República (FGR), como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero.

Tiene la licenciatura en sociología, dos maestrías y diplomados y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1995 es profesor de asignatura de las licenciaturas de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Además fue profesor de Posgrado en la Escuela Nacional de Trabajo Social de 2006 a 2009 y profesor de asignatura de licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de 2006 a 2013.

