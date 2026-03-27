"Las Playas Están Limpias": Sheinbaum Anuncia Grupo Permanente tras Derrame en Golfo de México

Ante el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un grupo interdisciplinario permanente, que pueda trabajar en sistemas de alertamiento que avisen con mayor detalle cuando existe una situación de este tipo.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 27 de marzo de 2026, la mandataria nacional también aseveró que ya están limpias las playas, luego de labores de que se realizaron por el derrame de combustible.

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Grupo permanente para sistema de alertamiento

Debido a la contaminación en el Golfo de México, se creó un grupo interdisciplinario para investigar y actuar ante el hecho, el cual está integrado por instancias como la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otras.

Pero ahora, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que ese equipo será de manera permanente.

“Vamos a mantener este equipo de trabajo (…) para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo”, explicó.

Recordó que actualmente se está perfeccionando el sistema para alertar sobre huracanes en el océano Pacífico y en el Golfo, así como otros fenómenos naturales, pero ahora también se trabajará para alertar “de posible contaminación en la mar”, expuso.

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Playas están limpias

Por otra parte, Sheinbaum destacó que las playas de la franja costera del golfo de México ya están limpias luego de las labores implementadas.

"En este momento las playas están limpias, eso es muy importante, porque se limpiaron, no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza. Y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño", declaró.

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Investigación a fondo

Ayer, al Semar informó que existen tres fuentes de contaminación, entre ellas la emanación ilegal de un buque en Veracruz y emanación en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

Al respecto, la presidenta expuso que la Marina está realizando las investigaciones necesarias para determinar qué barco fue.

Pero además, indicó que hay una investigación muy profunda en el yacimiento de Cantarell, pues no se sabe si las actuales emanaciones son de manera natural —por algún pozo que no ha sido explotado— o por algún problema en alguna instalación de Pemex.

“Ambos casos tenemos que investigarlos a fondo. En este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención, para que la emanación natural de esta zona pueda ser contenida y no llegue a la playa”, abundó.

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Con información de N+.

spb