En caso de que necesites demostrar que no eres derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), has llegado al sitio indicado pues aquí te decimos cómo descargar la carta de no derechohabiencia en línea.

El trámite para la solicitud de no afiliación al IMSS e ISSSTE se puede hacer desde la comodidad de tu casa, aunque debes de sacar una por cada institución, es decir son dos procesos diferentes, además de que el ISSSTE ofrece la opción de hacer el trámite de forma presencial.

¿Cómo descargar el certificado de No Derechohabiente del IMSS?

Para obtener la constancia oficial que comprueba que no cuentas con derecho al servicio médico en el IMSS, debes realizar el trámite el mismo día que la necesitas, ya que solo tiene vigencia de un día.

Ingresa a la página oficial del IMSS: imss.gob.mx/constancia-no-derechohabiencia Da clic en el botón que dice 'Tramitar Constancia' Ahí te pedirá tu CURP y un correo electrónico válido Pulsa el botón de 'Continuar'

Una vez hecho este procedimiento, en tu correo electrónico recibirás el documento que demuestra que no eres derechohabiente del IMSS.

Toma en cuenta que la constancia puede arrojar dos respuestas: vigente y sin derecho a servicio médico.

Si arroja la respuesta vigente quiere decir que la CURP ingresada está relacionada con un Número de Seguridad Social vigente, por lo que en caso de necesitar constancia de esto se debe solicitar en el Servicio Digital como una Solicitud de constancia de vigencia de derechos.

Si la carta dice sin derecho a servicio médico, esto significa que la persona no tiene derecho para acceder al servicio médico del IMSS por lo que debe acudir a otra dependencia para acceder a dicho servicio o hacer su registro al IMSS-Bienestar.

¿Cómo descargar el certificado de no afiliación al ISSSTE?

Para demostrar que no estás registrado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) solo necesitas tu CURP y puedes hacer el trámite por internet o de forma presencial.

Trámite en línea

Ingresa a la página de Acreditación de No Afiliación Escribe tu Clave Única de Registro de Población (CURP) Da clic en 'Buscar'

El sistema te arrojará el resultado y te dejará descargar tu constancia si es el caso.

Trámite presencial

Debes acudir a los Departamentos de Afiliación y Prestaciones Económicas en las Delegaciones y Áreas técnicas de las Clínicas de Medicina Familiar, que se encuentran en las oficinas de la Delegaciones Estatales y Regionales del ISSSTE.

Estas oficinas presentan servicio de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas.

