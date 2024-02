Existen muchas dudas respecto a los depósitos de la Pensión IMSS e ISSSTE, pues hay jubilados que creen que habrá un adelanto de pago durante el 2024. Para salir de dudas, acá te mostramos lo que dice el calendario de cada instituto.

La duda surge debido a que todos los programas de Bienestar van a adelantar sus pagos a los beneficiarios, debido a que se llevan a cabo las elecciones 2024 en todo el país y por ley no puede haber apoyos durante la veda electoral.

Nota relacionada: ¿Cómo Descargar la Carta de No Derechohabiente IMSS e ISSSTE? Así Obtienes el Certificado

Video: Esto es lo Que se Sabe sobre la Riña en Hospital General Regional del IMSS

¿Adelantarán pago de la pensión IMSS e ISSSTE en 2024?

De acuerdo con el calendario de pago, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las fechas de cobro no van a tener modificaciones durante el año.

Los pensionados del ISSSTE e IMSS no van a tener pagos dobles ni triples, como los programas del Bienestar debido a que no hay necesidad de suspender los depósitos, pues esto no se trata de un apoyo sino de un derecho constitucional, que no compete ni beneficia a ningún partido político.

El calendario del IMSS muestra claramente que durante los primeros días de cada mes se van a llevar a cabo los depósitos con normalidad. En cuanto al ISSSTE la mecánica es la misma, los jubilados van a recibir su dinero en los últimos días de cada periodo mensual.

Video: Código Dorado Salva Vida de Menores con Cáncer en ISSSTE

En caso de que haya cambios en las fechas de cobro, cada instituto deberá dar el aviso a sus pensionados o a través de sus redes sociales con anticipación.

¿Cuándo es el pago para pensionados ISSSTE e IMSS de marzo 2024?

Las personas que se encuentran inscritas en el Seguro Social reciben su pensión el día 1 de marzo 2024. Mientras que los del ISSSTE cobran el próximo 28 de febrero sin excepción.

Historias recomendadas: