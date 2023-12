Crisis Política y Jurídica en Nuevo León por Dos Gobernadores

Este sábado continuó la crisis política y jurídica en Nuevo León por los dos gobernadores.

En su primer día como gobernador interino, Luis Enrique Orozco no pudo llevar a cabo sus primeras acciones en el cargo: pasar lista a los elementos policiacos de Fuerza Civil y sostener una reunión con los secretarios del gabinete que solicitó al secretario general, Javier Navarro, para conocer el estado que guarda la administración pública estatal.

Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León explicó:

A las 7 de la mañana estábamos en el Campo Policial número 1 de Fuerza Civil para el pase de revista, no hubo un solo elemento formado, ni había ningún alto mando de la institución, el Palacio está cerrado, no he observado a ningún secretario, a ningún titular, no hemos visto desfilar a ninguno de los secretarios, seguramente esa reunión no será tampoco llevada a cabo