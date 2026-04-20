Se Va Enorme Masa de Aire Polar, pero Viene Frente Frío 46: ¿Cuándo Entra a México?

¡No bajes la guardia! Aunque en breve se irá del país la enorme masa de aire polar que impulsó al frente frío 45, en los próximos días ingresará el nuevo sistema frontal de la temporada: el número 46, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Aquí en N+ te decimos qué día entrará el frente frío 46, qué efectos ocasionará y cuáles serán los estados con afectaciones. Además, te compartimos las recomendaciones de autoridades para hacer frente a las bajas temperaturas. ¡Toma nota!

Se va la enorme masa de aire polar

Hoy, 20 de abril de 2026, el frente frío 45 se extenderá con características de estacionario sobre el suroeste del golfo de México.

En interacción con un canal de baja presión, ocasionará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Mientras que su enorme masa de aire polar comenzará a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Según el SMN, se prevé que al finalizar este lunes el frente frío 45 dejará de afectar a México.

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Video: Clima Hoy en México del 20 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Frente Frío 45

Frente frío 46, a la vista

Pero aunque se va la masa de aire polar, en los siguientes días entrará el nuevo frente frío 46:

El martes 21 de abril, se aproximará al noroeste de México, propiciando rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

se aproximará al noroeste de México, propiciando rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua. El miércoles 22 de abril , ingresará por el noroeste, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

, ingresará por el noroeste, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. El jueves 23 de abril, se extenderá en esa misma región, mientras que una línea seca se establecerá en el norte y un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central

se extenderá en esa misma región, mientras que una línea seca se establecerá en el norte y un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central Esos sistemas, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste de México.

Pronóstico de ingreso del frente frío 46 el 21 de abril y salida de la masa de aire polar previa. Foto: SMN

Lluvias, viento y bajas temperaturas

De acuerdo con el Meteorológico Nacional, el nuevo sistema frontal y los otros fenómenos meteorológicos ocasionarán lluvias, viento y bajas temperaturas en varios estados: Este es el pronóstico para el miércoles:

Chubascos con lluvias fuertes : Puebla (sur y suroeste), Morelos (sur), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y suroeste) y Chiapas (centro y sur).

: Puebla (sur y suroeste), Morelos (sur), Estado de México (suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (centro y suroeste) y Chiapas (centro y sur). Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas : Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche.

: Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco y Campeche. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

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Con información de N+.

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