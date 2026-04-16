PAN Exigirá Renuncia de César Cravioto como Secretario de Gobierno de CDMX: ¿Cuál Es el Motivo?

El Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció por el presunto caso de conflicto de interés en el cual estaría involucrado César Cravioto, secretario de Gobierno en la Ciudad de México (CDMX), y anunció que exigirá la renuncia del funcionario.

En entrevista con medios de comunicación, Federico Chávez, diputado local por el PAN, reveló que su partido solicitará una comparecencia y la posible renuncia de César Cravioto, luego de que salió a la luz un presunto conflicto de interés por la renta de un departamento perteneciente a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, en medio de la disputa por la recuperación del predio del Refugio Franciscano.

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César Cravioto habitaba departamento de la Fundación Antonio Haghenbeck

En Punto reportó que la Fundación Antonio Haghenbeck, una institución de asistencia privada, está presuntamente envuelta en actos de corrupción por la venta de inmuebles y terrenos.

Además, los directivos de la Fundación Antonio Haghenbeck tienen acusaciones ante la Fiscalía General de Justicia (FJG) de la Ciudad de México por despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales.

Posteriormente, la investigación de En Punto reveló que César Cravioto habitaba en un departamento ubicado en la calle Isaac Newton, número 256, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en una exclusiva zona de la Ciudad de México, inmueble perteneciente a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.

Sin embargo, el secretario de Gobierno de la CDMX negó que existiera un conflicto de interés y reveló que pagaba 20 mil pesos al mes por la renta del departamento que habitó durante 15 años.

Refugio Franciscano

El 7 de enero de 2026, autoridades judiciales y ambientales realizaron un operativo en el predio del Refugio Franciscano de animales, en Cuajimalpa, lugar que ocupaba desde 1977.

El predio, de 163,000 metros cuadrados, fue vendido por la Fundación Carmela Rivero Jiménez, hecho contrario a la voluntad del testamento de Antonio Haghenbeck, quien había dejado el inmueble al Refugio Franciscano por tiempo indefinido, para la protección de animales.

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Los cargos públicos de César Cravioto

Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, de 2007 a 2011.

Coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el Congreso de CDMX, de 2015 a 2018.

Comisionado para la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de 2017, en CDMX.

Diputado federal.

Senador, de 2021 a 2024.

Secretario de Gobierno de CDMX desde 2024.

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