“Llama la Atención su Reconocimiento a Pinochet”: Sheinbaum Habla sobre José Antonio Kast

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En conferencia de prensa mañanera hoy, 16 de diciembre de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que llamó la atención que el presidente electo de Chile reconociera a Augusto Pinochet.

Lo que llama la atención de quien ganó la elección en Chile es su reconocimiento a Pinochet y sí llama la atención evidentemente, y nos lleva la reflexión porque más allá de un modelo económico, el tema es el autoritarismo.

Noticia relacionada: Sheinbaum Felicita a José Antonio Kast por su Elección como Presidente de Chile

En México hay democracia, señala Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum aseguró que en México hay democracia absoluta, donde se debate, pero sin persecución ni censura.

En México hay democracia, por más que quieran decir que nosotros en la 4T somos autoritarios, hay democracia absoluta, no se persigue a ningún medio, se debate, pero no hay persecución, no hay censura, se puede movilizar y organizar quién sea.

Explicó que llamó mucho la atención la reivindicación de Pinochet, por lo que "vale la pena hacer una reflexión".

Llama la atención la reivindicación de Pinochet, no se puede reivindicar, desde mi perspectiva a regímenes autoritarios que se caracterizan por el asesinato o el exterminio de quien actúa en contra o piensa distinto o se desaparece, como fue en México, por el solo hecho de pensar distinto”

La titular del Ejecutivo Federal dijo que espera que en Chile se actúe democráticamente, ya que es "importante para los jóvenes lo que ocurrió en Argentina, Uruguay, en Chile, donde hubo golpes de Estado en contra de gobiernos electos democráticamente".

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar