¿Hay Clases Mañana 14 de Abril 2026? SEP Confirma Vacaciones Hasta Mayo Para Estos Estudiantes
Daniel Zainos N+
Con las vacaciones de Semana Santa en su fin, crecen las dudas de si hay clases este martes 14 de abril 2026
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Luego de que dieran inicio las vacaciones de Semana Santa, surgieron también las dudas sobre la fecha del regreso a aulas. Por ello, una de las preguntas que han crecido en últimas horas es si hay clases mañana 14 de abril 2026, sobre todo porque la SEP ha confirmado que las vacaciones se recorren hasta mayo para algunos estudiantes.
Previamente, te confirmamos dónde regresan a las aulas en el quinto mes del año, así como cuándo es el próximo puente en el calendario escolar 2025 a 2026.
¿Se suspenden clases este 14 de abril 2026?
De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue desde el pasado viernes que concluyeron las vacaciones y es por este motivo que hay dudas crecientes acerca de si se suspenden las clases este martes 14 de abril 2026.
Pero pese a la confusión, las clases siguen con normalidad luego de los días de descanso, pero deben tomar en cuenta que hay cambios para algunos estudiantes, pero antes te recordamos las fechas oficiales sobre los próximos descansos oficiales a nivel federal:
- Viernes 1 de mayo de 2026
- Martes 5 de mayo 2026
- Viernes 15 de mayo 2026
- Viernes 29 de mayo 2026
- Viernes 26 de junio 2026
- Viernes 3 de julio 2026
Nota relacionada: ¿Hay Más Vacaciones? Estos son los Próximos 4 Puentes Oficiales en Calendario Escolar SEP 2026
¿Qué estudiantes tienen vacaciones hasta mayo 2026?
El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) confirmó -bajo el permiso que otorga la SEP con autonomía a la autoridad local- que para los estudiantes de nivel básico, tanto de escuelas particulares como públicas, el regreso a clases será el 5 de mayo 2026. Esto se debe a las fechas de la Feria de San Marcos, que se realiza del 18 de abril al 10 de mayo.
Debes de saber, sin embargo, que para las y los estudiantes de Aguascalientes el periodo vacacional inicia hasta el 20 de abril, mientras que han seguido en clases durante Semana Santa y Semana de Pascua.
Los estudiantes que vuelven a clases son de:
- Preescolar
- Primaria
- Secundaria
- Escuelas públicas
- Escuelas privadas incorporadas
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