¿Tembló Hoy 16 de Octubre 2025? Magnitud de los Sismos este Jueves en México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó cinco nuevos sismos en México este jueves 16 de octubre de 2025, por lo que aquí en N+ te informamos sobre su epicentro y magnitud.

De igual manera, te compartimos los consejos de expertos para saber cómo actuar durante un temblor y cómo elaborar tu propio plan familiar de protección civil. ¡Toma nota!

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, México es de los países con mayor actividad sísmica del mundo.

Nuestro país se localiza en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra la gran parte de los temblores a nivel mundial.

¿Dónde tembló hoy 16 de octubre?

Todos los días, el Sismológico Nacional da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla los temblores relevantes o bien los microsismos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Según el aviso del SSN publicado en redes sociales hoy, en esta ocasión se registraron cinco temblores en los estados de Chiapas y Oaxaca:

00:10 horas: Sismo magnitud 3.2 a 22 kilómetros (km) al suroeste de Pichucalco, Chiapas .

a 22 kilómetros (km) al suroeste de Pichucalco, . 05:35 horas: Sismo magnitud 4.4 a 49 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca .

a 49 km al sureste de Salina Cruz, . 08:55 horas: Sismo magnitud 2.7 a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas.

a 21 km al suroeste de Pichucalco, Chiapas. 08:59 horas: Sismo magnitud 4.0 a 3 km al noreste de Mapastepec, Chiapas.

a 3 km al noreste de Mapastepec, Chiapas. 09:07 horas: Sismo magnitud 4.4 a 45 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.4 Loc 45 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 16/10/25 09:07:06 Lat 15.19 Lon -93.23 Pf 74 km pic.twitter.com/Ft64fMmOB9 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 16, 2025

¿Qué hacer en caso de sismo?

Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:

En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros : Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.

: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil. En la calle : Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.

: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer. En un edificio : Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.

: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer. En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.

Mochila de emergencia

Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:

Linterna

Radio sin internet

Agua envasada

Alimentos no perecederos

Ropa abrigadora

Encendedor o cerillos

Un silbato

Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB

Copia de las llaves de casa

Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico

Elabora tu propio Plan de Protección Civil

Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.

¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.

Paso 1: Detecta y reduce riesgos

Paso 2: Diseña rutas de evacuación

Paso 3: Toma la mejor decisión

Paso 4: Realiza simulacros

