Política

Proponen a Lydia Antonio de la Garza como Embajadora de México ante Perú

Su trayectoria en el servicio público abarca más de 25 años dedicados a la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales

Lydia Antonio de la GarzaLydia Antonio de la Garza. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

México y Perú restablecen lazos diplomáticos con Lydia Antonio de la Garza como embajadora. Descubre cómo su experiencia de 25 años protegerá los intereses de México.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+