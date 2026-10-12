Proponen a Lydia Antonio de la Garza como Embajadora de México ante Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se envió al Senado de la República el nombramiento de Lydia Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México ante la República del Perú, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Lydia Antonio de la Garza es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y actualmente se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), de la Cancillería.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

Además, su destacada trayectoria en el servicio público abarca más de 25 años dedicados a la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales.

También ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en la SRE y en la Secretaría de Economía; en esta última, supervisó la operación de los acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y lideró las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del TMEC.

Del 12 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2025: Fue observadora Permanente Alterna ante el Consejo de Europa, en la Oficina de Enlace de México ante el Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia.

De febrero de 2029 a noviembre de 2022: Ocupó el cargo de directora General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de Tratados Comerciales, en la Secretaría de Economía.

De agosto de 2013 a febrero de 2029: Directora General Adjunta para Asuntos Económicos, Nueva Agenda e Imagen, en la SRE-Dirección General para América del Norte.

De enero de 2011 a julio de 2023: Participó como agregada de prensa en la Embajada de México en Estados Unidos de América (EUA).

De agosto 2023 a diciembre 2010: Cónsul para Asuntos Económicos, Políticos y Fronterizos, en el Consulado General de México en San Diego, California.

La SRE reiteró la plena disposición del Gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República del Perú, en beneficio de la prosperidad compartida de ambos pueblos y en favor de la integración de América Latina.

Con información de N+