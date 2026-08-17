INE Aprueba 10 Mil 842 Millones de Pesos Para Partidos en 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos (CPyPP), aprobó el anteproyecto de acuerdo que fija el financiamiento público federal para partidos políticos y candidaturas independientes en el ejercicio 2027, por un monto total de 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.

La determinación se sustenta en el Artículo 41 de la Constitución —que obliga a que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado en el financiamiento de los partidos—.

La comisión está integrada por las consejeras Norma De La Cruz Magaña, quien la preside, y Carla Humphrey Jordan, así como por los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona, Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López.

Para actividades ordinarias permanentes del ejercicio fiscal 2027, la CPyPP fijó un monto total de 7 mil 879 millones 331 mil 706 pesos. De esa bolsa, los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, recibirán cada uno 157 millones 586 mil 634 pesos, equivalentes al 2% del financiamiento ordinario total.

Los 7 mil 564 millones 158 mil 438 pesos restantes se distribuirán entre las seis fuerzas nacionales que participaron en la elección federal de 2024, bajo la fórmula constitucional de 30% igualitario y 70% proporcional según la votación obtenida en diputaciones.

Al renovarse en 2027 únicamente la Cámara de Diputados y Diputadas, el financiamiento de campaña equivaldrá al 30% del ordinario de cada partido, con una bolsa total de 2 mil 363 millones 799 mil 512 pesos. Las candidaturas independientes, por su parte, contarán con 47 millones 275 mil 990 pesos, que se distribuirán entre quienes obtengan su registro.

El acuerdo también contempla 236 millones 379 mil 951 pesos para actividades específicas, equivalentes al 3% del financiamiento ordinario, así como una prerrogativa postal de 315 millones 173 mil 272 pesos. Se reservarán además 52 millones 528 mil 878 pesos con 64 centavos para garantizar el acceso de las candidaturas independientes, mientras que la prerrogativa telegráfica se mantiene en 693 mil 496 pesos, distribuida de manera igualitaria entre los ocho partidos nacionales.

Cada partido deberá destinar al menos el 3% de su financiamiento ordinario a actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, lo que representa un monto global de 236 millones 379 mil 950 pesos.