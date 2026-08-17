Política

INE Aprueba 10 Mil 842 Millones de Pesos Para Partidos en 2027

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos definió cómo se repartirán los recursos entre las ocho fuerzas nacionales

INE Aprueba 10 Mil 842 Millones de Pesos Para Partidos en 2027Integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión en la sede del organismo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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