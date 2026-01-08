Ofertan Descuentos con Fecha Límite en Trámites 2026 para Motociclistas en Puebla ¿Hasta Cuándo?

El Gobierno del Estado de Puebla, invita a los conductores de una motocicleta, a ponerse al día con sus obligaciones fiscales. La Secretaría de Planeación y Finanzas está ofreciendo facilidades y descuentos para motociclistas.

Lo anterior es parte de un programa que los conductores puedan circular con certeza y responsabilidad por calles de la zona metropolitana en Puebla.

Noticia relacionada: Nuevo Calendario y Costos de Verificación Vehicular 2026 en Puebla ¿Cómo Sacar una Cita?

Beneficios para regularización de motociclistas en Puebla 2026

Con el objetivo de que las motocicletas en Puebla circulen de manera legal y segura, el Gobierno de Puebla otorga beneficios con fecha límite que pretenden facilitar el cumplimiento vehicular, incentivar la regularización y dar respiro económico a los dueños de este tipo de vehículos que aún tienen trámites pendientes.

Será Obligatorio Matrícula de Motocicleta en el Casco en Puebla

Entre los beneficios para motociclistas en Puebla están:

80% de descuento en tenencia y control vehicular

100% en tarjeta de circulación

50% en placas

50% en licencia de motociclista

¿Cómo realizar trámites de motocicletas pendientes en Puebla? Fecha límite y métodos de contacto

La Secretaría de Planeación y Finanzas aclaró que la vigencia para aprovechar las facilidades enlistadas, es hasta el 30 de enero de 2026. El trámite se realiza directamente en las oficinas recaudadoras del estado.

Para mayor información, se puede consultar vía telefónica en los números 800 01 20 240 y 800 8907 115, o bien, ponerse en contacto vía correo electrónico a través de oyac@puebla.gob.mx

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR