Pago Control Vehicular Puebla 2026: ¿Cuándo Aplica Incremento y Cuál Es la Nueva Tarifa?

La llegada del año nuevo está acompañada de pagos como el correspondiente al Control Vehicular 2026. En caso que el vehículo sea eléctrico, híbrido o con motor por hidrógeno y cualquier medio no contaminante, estará exento de este pago.

En NMás Puebla te explicamos los detalles de cuánto y cuándo se debe pagar el Control Vehicular 2026 para evitar multas.

Fecha límite del pago de Control Vehicular 2026 en Puebla ¿De cuánto es el incremento?

Cubrir este concepto antes del 31 de marzo lo hará acreedor al descuento del 100 por ciento en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

De acuerdo con la Ley de Ingresos pasará de 670 a 700 pesos y deberán cubrirlo propietarios de servicio mercantil, ejecutivo, transporte privado y particular.

Pago de Control Vehicular 2026 en Puebla: Métodos de pago

Para los cumplidos hay dos alternativas. La primera, acudir al Centro Integral de Servicios (CIS) de manera presencial, o también a las oficinas recaudatorias en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Fianzas y Administración. Únicamente deberá proporcionar el número de placas para después recibir la orden de pago.

La segunda, en línea a través del portal del Gobierno de Puebla en la página www.puebla.gob.mx y así podrá cubrir el monto con cargo a tarjeta de crédito o débito.

