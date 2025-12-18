Balacera en Puebla Capital Provoca la Muerte de Dos Hombres

Durante la tarde de este jueves 18 de diciembre dos hombres perdieron la vida luego de una serie de detonaciones de arma de fuego en la Colonia Jorge Murad Maclud en Puebla capital.

De acuerdo con los primeros reportes ocurrió una balacera que provocó pánico en inmediaciones de Servi Plaza, cerca del cruce de la 104 poniente y Av. Tlaltepango.

Noticia relacionada: Localizan Sin Vida a Dueño de Tortillería y Miscelánea en Puebla

Investigan muerte de dos personas durante balacera en la Colonia Jorge Murad Maclud

En el lugar, vecinos reportaron haber escuchado gritos luego de un presunto enfrentamiento con armas de fuego, por lo que acudieron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) y paramédicos de Protección Civil.

En el lugar se confirmó el deceso de dos hombres con lesiones de proyectil de arma de fuego. Mientras tanto, un tercer lesionado logró sobrevivir al ataque armado.

Elementos de la SSC Puebla ya se encuentran realizando el despliegue territorial para encontrar al o los responsables del doble homicidio, mientras que en el lugar de los hechos ya están las autoridades competentes realizando las investigaciones correspondientes.

Abandonan cuerpo de un hombre dentro de un tambo en una bodega en San Francisco Totimehuacan, Puebla

El cadáver de un hombre fue localizado al interior de una bodega en la colonia Santa Catarina la mañana de este jueves 18 de diciembre, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en Puebla.

El hallazgo de restos humanos se confirmó en una propiedad que se ubica en la Avenida Libertad, esquina con Juventino Sánchez Ita. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era tío de un joven que se entrevistó con la policía.

Enfrentamiento entre Motociclistas Deja Un Muerto en Chignahuapan Puebla

El sobrino del hombre muerto, indicó que recibió el aviso de que su familiar se encontraba al interior de la bodega, en un tambo que estaba cubierto con bolsas de plástico.

Historias recomendadas:

Con información de SSC Puebla

GMAZ