Revelan Causas del Resultado Positivo a Fentanilo en Niña de 10 Años en Puebla

Este jueves 19 de febrero se dieron a conocer avances importantes en la investigación del resultado positivo a fentanilo, en una menor de edad que ingirió tamales en el municipio de Huauchinango en Puebla; las causas estarían relacionadas al tratamiento médico que recibió derivado de la intoxicación alimentaria.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), el pasado sábado 14 de febrero de 2026 se reportó el ingreso de seis menores de edad al Hospital General de Huauchinango por presunta intoxicación luego de consumir comida de un puesto ambulante.

Noticia relacionada: Dan de Alta a Niña Poblana que Dio Positivo a Fentanilo tras Comer Tamales en Huauchinango

Al tomar conocimiento, la institución procuradora de justicia inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas.

Menor intoxicada subre crisis convulsiva durante el tratamiento en Huauchinango

La noche de ese mismo día, el Médico Legista adscrito a la Fiscalía de Puebla, realizó la valoración a los seis menores de edad, incluyendo a una menor que se encontraba hospitalizada en la cama 7.

Según el reporte del médico la paciente se encontraba orientada, con lenguaje coherente y congruente, recostada en cama y neurológicamente íntegra, con diagnóstico de intoxicación alimenticia, más crisis convulsiva.

A la niña de 10 años que permaneció hospitalizada se le practicó prueba de antidoping, la cual reportó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo.

Medicamentos en el hospital habrían propiciado el resultado positivo a fentanilo en Puebla

La Fiscalía de Puebla revela que dicho resultado hoy se atribuye a la estancia mayor a 10 horas en el hospital, periodo durante el cual se le administraron medicamentos de uso hospitalario para el manejo clínico de crisis convulsivas, lo que generó el positivo en la prueba de antidoping.

Como parte de la investigación, agentes tomaron muestras de alimentos y de orina tanto de los menores, como de los adultos que consumieron los tamales. Los análisis toxicológicos practicados a las muestras de orina resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

¿Había fentanilo en los tamales vendidos en vía pública de Huauchinango en Puebla?

Las pruebas de alimentos aún se encuentran en proceso de análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, debido a la complejidad de su composición, con el objetivo de determinar con precisión el posible origen de la intoxicación.

Analizan los Tamales del Vendedor que Provocó Intoxicación a Menores de Edad en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las investigaciones mediante entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, a fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR