Muere Trabajador de Gasera Electrocutado en Vivienda de San Salvador El Verde, Puebla

El joven se encontraba realizando trabajos en un domicilio cuando tocó accidentalmente cables de alta tensión, perdiendo la vida al instante.

Trabajador Gasera Muerto Electrocutado Vivienda San Salvador El Verde PueblaFoto: X @_LosTitulares

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Impactante accidente en Puebla: trabajador pierde la vida al tocar cables de alta tensión en San Salvador El Verde. Sigue la cobertura.

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