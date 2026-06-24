Muere Trabajador de Gasera Electrocutado en Vivienda de San Salvador El Verde, Puebla

La tarde de este miércoles 24 de junio de 2026 se reportó que el trabajador de una gasera murió electrocutado en el municipio poblano de San Salvador El Verde.

De acuerdo con los primeros reportes el joven tocó por accidente cables de alta tensión en un domicilio entre las calles Guadalupe Victoria y Miguel Negrete de la demarcación antes mencionada.

Muere electrocutado trabajador de gasera en San Salvador El Verde, Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles cuando el trabajador de una gasera que se encontraba laborando en un domicilio perdió la vida electrocutado en San Salvador El Verde.

El joven tocó por accidentes cables de alta tensión entre las calles Guadalupe Victoria y Miguel Negrete, quedando tirado sobre la carpeta asfáltica ya sin signos vitales.

Al lugar llegaron elementos de seguridad para abanderar la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para que realice el levantamiento de cuerpo.

Trabajador muere electrocutado en colonia San José Xilotzingo de Puebla

El pasado 6 de junio se reportó la muerte de un trabajador tras recibir una descarga eléctrica en un inmueble de la colonia San José Xilotzingo de la ciudad de Puebla.

El hombre se encontraba realizando la instalación de internet en el domicilio marcado con el número 10-B de la avenida Gavilanes, cuando tocó cables de alta tensión, falleciendo al momento.

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Al lugar, en el sur de la capital poblana, llegaron paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes solo pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Con información de N+

GMAZ