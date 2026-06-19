Se Desata Persecución a Taxi tras Robo a Comercio en Puebla; Hay Dos Detenidos

Dos hombres fueron aprehendidos sobre el Boulevard 5 de Mayo, a la altura de la 32 Poniente, luego de un reporte de robo en Puebla.

Persecución en el Bulevar 5 de mayo en Puebla.Foto: N+

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Capturan a dos hombres en Puebla tras robo a comercio. Persecución en el Boulevard 5 de Mayo culmina con taxi asegurado. Descubre más sobre el caso.

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