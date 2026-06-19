Se Desata Persecución a Taxi tras Robo a Comercio en Puebla; Hay Dos Detenidos

Dos presuntos responsables de robo a comercio fueron detenidos la mañana de este viernes 19 de junio tras una persecución sobre el Boulevard 5 de Mayo, a la altura de la 32 Poniente, en la ciudad de Puebla.

El reporte ciudadano activó la respuesta policial; Con datos aportados por testigos, agentes ubicaron el automóvil señalado y lograron la intervención en plena vialidad, generando expectación entre automovilistas.

Foto: N+

Capturan a dos hombres tras presunto robo a comercio en Puebla

Patrullas de la Secretaría De Seguridad Ciudadana (SSC) cerraron el paso a la unidad mercantil tipo taxi, utilizada durante el intento de huída.

Los dos involucrados quedaron bajo resguardo y fueron trasladados ante el Ministerio Público, en donde la autoridad competente definirá responsabilidades y continuar las indagatorias del caso; Además, la unidad tipo taxi también quedó asegurada como parte de las investigaciones.

Dos mujeres roban playeras de futbol en tienda de Tehuacán, Puebla

Cámaras de seguridad captaron a dos mujeres presuntamente robando playeras de Selecciones Nacionales en una tienda ubicada en el centro del municipio poblano de Tehuacán.

El robo quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular, se observa a las sospechosas actuando de manera coordinada para apoderarse de la mercancía.

De acuerdo con los afectados, las mujeres utilizaron modus operandi frecuente en este tipo de robos: mientras una persona distraía a las empleadas del negocio, otra aprovechaba para tomar las prendas y ocultarlas.

Según el reporte, las presuntas responsables sustrajeron playeras de futbol de México y de otros países, incluso, tomaron las prendas con todo y ganchos, las envolvieron rápidamente y las guardaron en una bolsa sin ser descubiertas en el momento.

Fue hasta que los trabajadores del establecimiento realizaron una revisión del inventario y detectaron el faltante de mercancía que decidieron consultar las grabaciones de videovigilancia, donde confirmaron el robo.

Los comerciantes solicitan apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para identificar y ubicar a las mujeres que aparecen en el video, con el fin de evitar que continúen afectando a más negocios de la región.

Con información de Sarai Mancilla.

MCS