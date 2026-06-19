Se Desata Persecución a Taxi tras Robo a Comercio en Puebla; Hay Dos Detenidos

Dos presuntos responsables de robo a comercio fueron detenidos la mañana de este viernes 19 de junio tras una persecución sobre el Boulevard 5 de Mayo, a la altura de la 32 Poniente, en la ciudad de Puebla.
El reporte ciudadano activó la respuesta policial; Con datos aportados por testigos, agentes ubicaron el automóvil señalado y lograron la intervención en plena vialidad, generando expectación entre automovilistas.
Capturan a dos hombres tras presunto robo a comercio en Puebla
Patrullas de la Secretaría De Seguridad Ciudadana (SSC) cerraron el paso a la unidad mercantil tipo taxi, utilizada durante el intento de huída.
Los dos involucrados quedaron bajo resguardo y fueron trasladados ante el Ministerio Público, en donde la autoridad competente definirá responsabilidades y continuar las indagatorias del caso; Además, la unidad tipo taxi también quedó asegurada como parte de las investigaciones.
Dos mujeres roban playeras de futbol en tienda de Tehuacán, Puebla
Cámaras de seguridad captaron a dos mujeres presuntamente robando playeras de Selecciones Nacionales en una tienda ubicada en el centro del municipio poblano de Tehuacán.
El robo quedó registrado en video y las imágenes comenzaron a circular, se observa a las sospechosas actuando de manera coordinada para apoderarse de la mercancía.
De acuerdo con los afectados, las mujeres utilizaron modus operandi frecuente en este tipo de robos: mientras una persona distraía a las empleadas del negocio, otra aprovechaba para tomar las prendas y ocultarlas.
Según el reporte, las presuntas responsables sustrajeron playeras de futbol de México y de otros países, incluso, tomaron las prendas con todo y ganchos, las envolvieron rápidamente y las guardaron en una bolsa sin ser descubiertas en el momento.
Fue hasta que los trabajadores del establecimiento realizaron una revisión del inventario y detectaron el faltante de mercancía que decidieron consultar las grabaciones de videovigilancia, donde confirmaron el robo.
Los comerciantes solicitan apoyo de la ciudadanía y de las autoridades para identificar y ubicar a las mujeres que aparecen en el video, con el fin de evitar que continúen afectando a más negocios de la región.
Con información de Sarai Mancilla.
MCS