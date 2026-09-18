Seguridad

Privación de la Libertad de Médico Desata Persecución y Balacera en Puebla

La víctima fue subida a un vehículo en Teotitlán de Flores Magón, lo que desencadenó un operativo que culminó en territorio poblano

Secuestro de médico desata persecución y balacera en Puebla.Capturan en Puebla a pareja tras secuestro de médico en Oaxaca. Foto: Ayuntamiento de Coxcatlán

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Un médico fue rescatado tras ser privado de su libertad en Oaxaca y llevado a Puebla, donde se desató una balacera. La situación de los detenidos sigue pendiente.

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