Privación de la Libertad de Médico Desata Persecución y Balacera en Puebla

Un médico habría sido sometido y maniatado para ser privado de su libertad en Teotitlán de Flores Magón perteneciente al estado de Oaxaca. La alerta provocó una persecución hasta el territorio poblano que culminó en San José Tilapa en Coxcatlán, en donde se reportó un intercambio de disparos.

Los hechos ocurrieron luego de que la familia reportó el 'levantón' que realizaron en agravio de un hombre, de acuerdo a su versión, los sujetos subieron contra su voluntad a la víctima a un vehículo color blanco y posteriormente se dieron a la fuga.

La policía municipal de Teotitlán de Flores Magón fue notificada por lo que emprendieron un operativo de búsqueda en donde ubicaron el automóvil implicado, no obstante, el conductor no detuvo su marcha.

Derivado a que los hechos ocurrieron en los límites de Puebla, policías de Coxcatlán bloquearon el paso a su territorio, no obstante, los delincuentes seguían sin ceder por lo que la persecución continúo.

La Guardia Nacional se sumó al operativo el cual culminó con una balacera la cual inició por parte de un hombre que iba a bordo de la unidad implicada en el delito.

Finalmente, el conductor perdió el control y se salió del camino a la altura de la junta auxiliar de San José Tilapa, por lo que los agentes de seguridad lograron rescatar a la víctima.

Durante el despliegue, las autoridades aseguraron a una pareja, integrada por un varón y una mujer, presuntamente relacionada con el caso; Además, se dio a conocer que un hombre de 23 años resultó herido de bala por lo que fue trasladado al Hospital General de Tehuacán para que recibiera la atención médica necesaria.

La situación jurídica de las personas detenidas quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ya que los hechos comenzaron en su jurisdicción. En tanto al médico, se sabe que fue rescatado con vida y entregado con sus familiares.

Con información de N+

MCS