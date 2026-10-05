Carreteras Bloqueadas en México Hoy Lunes 5 de Octubre de 2026

Las autopistas del país pueden registrar afectaciones por accidentes, condiciones climáticas y manifestaciones, situaciones que hacen necesario conocer el estado de las vías y tomar previsiones antes de salir a carretera.

En México se han contabilizado 178,609 kilómetros de vías pavimentadas, de las cuales, 51,311 km corresponden a instancias federales y 103,787 km a líneas estatales.

Si este lunes circulas por alguna carretera, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de autopistas que registran afectaciones en distintos puntos del país este 5 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

02:25 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Querétaro–Irapuato, km 40, dirección Querétaro, por la atención de la volcadura de un camión de carga.

02:23 horas. Se restablece la circulación en la autopista Guadalajara–Colima, km 117, dirección Guadalajara, tras la atención de un accidente.

02:08 horas. Continúa la lluvia en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas).

02:00 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Tijuana–Ensenada, km 12, dirección Tijuana, por la atención del incendio de una camioneta.

00:19 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Guadalajara–Colima, km 117, dirección Guadalajara, por la atención del choque de un automóvil contra objeto.

ASJ