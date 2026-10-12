Seguridad

Hallan Cuerpo Flotando en Canal Nacional, en Límites de Coyoacán y Xochimilco

Personas que realizaban ejercicio en el parque lineal reportaron el hallazgo

Cuerpo flotando en canalHallan cuerpo flotando en Canal Nacional. Foto: N+

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