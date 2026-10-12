Hallan Cuerpo Flotando en Canal Nacional, en Límites de Coyoacán y Xochimilco

Se desplegó un operativo en Canal Nacional, en la zona limítrofe entre las alcaldías Coyoacán y Xochimilco, en la Ciudad de México, tras el reporte de un cuerpo sin vida en el agua.

Personas que realizaban actividades físicas en el parque lineal quienes alertaron a las autoridades al percatarse de la presencia de una persona en el canal, a la altura del cruce de avenida Canal Nacional y la calle Dolores Guerrero.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, servicios de emergencia y policías, quienes iniciaron las labores para recuperar el cuerpo.

Hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni las circunstancias en la que ocurrió el hecho.

Los equipos de emergencia prepararon el uso de cuerdas y equipo especializado para realizar la extracción, mientras las autoridades mantenían presencia en la zona.

Después de las 11:00 horas, las autoridades terminaron la extracción del cuerpo.

FBPT