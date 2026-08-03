Seguridad

¿Qué Pasó en Tepito Hoy? Reportan Un Herido en la Colonia Morelos

Una persona resutó herida por arma blanca, en la zona de Tepito en la colonia Morelos; esto se sabe

Resguardo en la zona de TepitoResguardo en la zona de Tepito. Foto: N+

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Violencia en Tepito: un herido por arma blanca en la colonia Morelos. La SSC investiga el presunto asalto. Descubre qué ocurrió en el corazón de CDMX.

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