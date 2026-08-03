¿Qué Pasó en Tepito Hoy? Reportan Un Herido en la Colonia Morelos

Este lunes, 3 de agosto de 2026, se reporta una persona herida, en la zona de Tepito en colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la víctima de 35 años resultó con al menos 8 lesiones por arma blanca; una primera versión señala que se trató de un presunto asalto, sobre Jesús Carranza y Libertad, en la zona comercial del llamado Barrio Bravo de Tepito.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llegaron a la zona para atender la emergencia. Una ambulancia también acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima.

Hasta el momento no ha sido detenido el presunto responsables.

Con información de N+

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