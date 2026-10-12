Seguridad

¿Quién es Óscar Ariel 'N', 'El Cabra’? Líder de la ‘Mara 18’ Fue Detenido en Tabasco

El detenido cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, en El Salvador

Oscar Ariel N, alias el CabraOscar Ariel N, alias el Cabra. Foto: X@OHarfuch

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Detienen a 'El Cabra', líder de Mara 18, en Tabasco. Con orden de captura internacional, está vinculado a 15 homicidios. Las autoridades de El Salvador lo consideran un objetivo clave.

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