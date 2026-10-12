¿Quién es Óscar Ariel 'N', 'El Cabra’? Líder de la ‘Mara 18’ Fue Detenido en Tabasco

Este lunes se dio a conocer la captura de Oscar Ariel N, alias el Cabra, identificado como líder de la organización criminal Mara 18, quien cuenta con una orden de aprehensión internacional.

Autoridades federales informaron que el Cabra fue detenido en Villahermosa, Tabasco. Cuenta con una orden de aprehensión internacional y está relacionado con al menos 15 homicidios, delitos sexuales y narcomenudeo.

Cabe recordar que en septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EUA) designó a Barrio 18 como una organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT), al ser una de las pandillas más grandes del hemisferio y que ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

'El Cabra', objetivo prioritario en El Salvador

Además, Oscar Ariel N, alias el Cabra, es considerado objetivo prioritario por las autoridades de El Salvador. Durante su detención se le aseguraron dosis de marihuana.

También, cuenta con una orden de captura judicial vigente por los delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, emitida por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado del Departamento de Santa Ana, República de El Salvador.

En el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina-Armada de México (Semar) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

Con información de N+