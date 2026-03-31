Manifestación por Dos Jóvenes Estudiantes Desaparecidos en Culiacán; Se Amarraron a Postes
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Familiares, amigos y colectivos exigen búsqueda de David Antonio Ruelas Pérez y José Isaías Ibarra ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
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En una protesta por dos jóvenes desaparecidos en Culiacán, familiares y amigos llegaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa pidiendo su búsqueda, algunos manifestantes se amarraron con cinta a los postes de las instalaciones para exigir que los atienda la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.
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Con información de N+
MCS