Inicio Sinaloa Manifestación por Dos Jóvenes Estudiantes Desaparecidos en Culiacán; Se Amarraron a Postes

Manifestación por Dos Jóvenes Estudiantes Desaparecidos en Culiacán; Se Amarraron a Postes

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Familiares, amigos y colectivos exigen búsqueda de David Antonio Ruelas Pérez y José Isaías Ibarra ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Manifestación por Dos Desaparecidos Culiacán Sinaloa David Antonio Ruelas Pérez y José Isaías Ibarra

Manifestación por dos estudiantes desaparecidos en Culiacán llega a la FGE. Foto: N+

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En una protesta por dos jóvenes desaparecidos en Culiacán, familiares y amigos llegaron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa pidiendo su búsqueda, algunos manifestantes se amarraron con cinta a los postes de las instalaciones para exigir que los atienda la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo.

Manifestantes se amarran a postes de la Fiscalía de Sinaloa. Foto: N+

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