Teletón 2026 Supera la Meta y Recauda Más de 429 MDP para Rehabilitar a Niños y Adolescentes

Este 2026 el Teletón México cumple 29 años de rehabilitar a niños y adolescentes, y para celebrar, este sábado 10 de octubre realizó el evento anual en el que logró superar la meta al recaudar 429 millones 156 mil 232 pesos.

Bajo el lema "Por eso te quiero Teletón", inició en punto de las 08:00 de la mañana la celebración en la que se compartieron testimonios de niños, padres de familia y terapeutas de los distintos CRITs de todo el país.

Fernando Laderos, fundador y presidente de Fundación Teletón dio un mensaje durante el evento en e que invitó a las familias a donar y explicó la importancia de su participación.

El objetivo es acercar a niños con discapacidad a una vida plena y normal, a través de la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Minatitlán, en Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Teletón México Celebra 29 Años de Logros y Presenta su Misión para 2026

¿De cuánto era la cifra de recaudación inicial de Teletón 2026?

La cifra de recaudación fijada para este 2026 era de de 426 millones 978 mil 717 pesos, es decir, un peso más que lo que se logró juntar en 2025.

La cifra final fue comunicada durante el evento cuyo cierre estaba programado a las 21:00 horas, pero que continuó con una transmisión hasta la 1:00 de la madrugada del domingo.

El evento se pudo seguir en vivo a través del canal de Youtube de Las Estrellas, así como de las plataformas digitales de Fundación Televisa.

En el escenario, además de participar grandes artistas, se hicieron cortes informativos en los que se anunció la cantidad que se tenía recaudada y cuánto faltaba para cumplir la meta.

¿Cuánto recaudó el Teletón en 2025?

El año pasado, Teletón México superó con creces la meta fijada para 2025 que en aquel momento era de 420 millones 770 mil 069 pesos, al recaudar al final de la 28 edición 426 millones 978 716 pesos.

Estos recursos fueron empleados en la construcción del CRIT Colima. Rossana Corona, directora general adjunta de Fundación Teletón, compartió en entrevista para N+ Foro con Said Ochoa y Karla Iberia Sánchez que en la actualidad hay 31 centros Teletón que atienden a niños con autismo, cáncer y discapacidades neuromusculoesqueléticas.

Y señaló que el gran activo de Teletón son sus especialistas y el equipo que atiende y revisa cada uno de los casos de los menores que se acercan a Fundación Teletón. De modo que los pacientes reciben tratamientos personalizados.