Sociedad

Teletón 2026 Supera la Meta y Recauda Más de 429 MDP para Rehabilitar a Niños y Adolescentes

Entre otros objetivos, este año se tiene planeado construir el CRIT Minatitlán en Veracruz para continuar con la atención de niños con cáncer, autismo y discapacidades.

Teletón México 2026. Supera Cifra de RecaudaciónEste año la meta del Teletón México es de 426 millones de pesos para rehabilitar a niños y adolescentes. Foto: X @TeletonMexico
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