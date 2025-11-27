Arrestan a 3 Presuntos Distribuidores de Droga en Hermosillo; Se Aseguraron 279 Envoltorios

Durante diversos operativos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, la PESP, realizados en las colonias Los Olivos, Las Villas y Villas del Sur, tres presuntos distribuidores de narcóticos fueron detenidos y se les aseguraron 279 envoltorios de diversas drogas y una réplica de arma de fuego.

Juan “N”, de 30 años de edad, fue asegurado por los estatales y efectivos de la Sedena durante un recorrido preventivo en calles de la colonia Los Olivos, donde ubicaron a un hombre, quien al ver las unidades mostró nerviosismo e intentó cambiar de rumbo.

Fue abordado, se le efectuó una revisión y le encontraron 58 envoltorios con una sustancia similar a la droga sintética cristal, además de una réplica de pistola.

Joven detenido con 103 envoltorios de drogas

Asimismo, en la colonia Villas del Sur se detuvo a Gilberto “N”, de 28 años de edad, a quien le encontraron 103 envoltorios con narcótico, 36 con similar a la mariguana y 67 con cristal.

Se aseguraron 118 envoltorios de narcóticos en colonia Las Villas

Posteriormente, en Las Villas, quedó bajo arresto Carlos “N”, de 33 años, por posesión de 118 envoltorios con sustancias prohibidas, 38 de ellos con la droga sintética cristal y el resto con mariguana.

Las tres personas, los narcóticos y la réplica de arma de fuego, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República para su investigación por delitos contra la salud.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR