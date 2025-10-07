Ataque Armado Deja a un Hombre Herido en Recicladora Ubicada al Norte de Hermosillo

Un ataque armado se registró la tarde del martes, 7 de octubre, al norte de Hermosillo, activando el código rojo de diferentes corporaciones policiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:45 de la tarde, en el cruce de los bulevares Olivares y Luz Valencia, en la colonia 04 de Marzo, donde un hombre fue agredido a balazos dentro de una recicladora que también funciona como llantera.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 40 años, fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego y después escaparon del lugar.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al sitio, mientras paramédicos brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado de urgencia a un hospital.

La zona quedó acordonada para las investigaciones correspondientes y, hasta el momento, no se han reportado detenciones por estos hechos.

Hombres armados atacan a dos sujetos e intentaron quemar su casa en colonia Solidaridad, en Hermosillo

Dos sujetos resultaron heridos durante un ataque armado en la colonia Solidaridad, al norte de Hermosillo, en donde además los hombres armados intentaron incendiar el domicilio donde ocurrió la agresión.

Los hechos sucedieron alrededor de las 23:54 horas, en el cruce de las calles Sierra Obscura y Sierra de las Pintas, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

Las víctimas, fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo a los testigos, dos sujetos armados llegaron al sitio y efectuaron disparos contra las víctimas; posteriormente, intentaron incendiar la vivienda antes de huir corriendo por la calle Sierra de las Pintas.

con información de Roberto Bahena.

