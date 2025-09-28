Captan a Oso Sobre la Cima de un Poste de Luz en Cananea, Sonora

Hoy por la mañana en Cananea se reportó la presencia de un oso arriba de un poste dentro de las instalaciones del parque DIF.

Al lugar arribaron oficiales de Policía Municipal al igual que de Protección Civil para intentar bajarlo, capturarlo y poder devolverlo a su hábitat; sin embargo el oso saltó del poste e ingresó al Cbtis 106 que se encuentra a un lado del parque y posteriormente brincó a un terreno baldío y al parecer se internó en la colonia Hangares, desapareciendo a la vista.

Las autoridades continúan en la localización del oso.



