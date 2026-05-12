Convocatoria Prepason 2026 para Secundaria: ¿Cuándo Inicia el Registro Tras Cambio de Fecha?
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Después de haber informado que el lunes 11 de mayo iniciaría el registro para estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias, la SEC señaló un cambio de fecha para el registro en prepason.
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Este lunes, 11 de mayo, debía iniciar el registro para estudiantes de nuevo ingreso a preparatorias en Sonora, como lo había informado la Secretaría de Educación y Cultura a través de su cuenta oficial de facebook, el 4 de mayo pasado.
Reportes a N+ Sonora señalaron que el portal prepason.sonora.edu.mx este día no contaba con la información para los jóvenes de secundaria que desean inscribirse en uno de los sistemas de educación media superior, al aparecer la leyenda “próximamente”.
Cambian fecha para el día martes 12 de mayo
La dependencia estatal informó la mañana de este lunes, por medio de su cuenta de Equis (x) , que la fecha de inicio se cambió para el día martes 12 de mayo.
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JGMR