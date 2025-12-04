¿Cuándo son las Reinscripciones UniSon 2026-1? Fechas Importantes del Calendario Escolar

La Dirección de Servicios Escolares de la Universidad de Sonora dio a conocer el nuevo calendario escolar del año 2026, por lo que invita a la comunidad a conocer las fechas más importantes del ciclo.

Asimismo, es importante destacar que el proceso de reinscripciones para el próximo semestre será del 16 al 19 de diciembre, previo a la publicación de los turnos, así lo informó la titular del departamento, Milka del Carmen Acosta.

Los jóvenes van a poder tener acceso a la verificación de sus turnos de reinscripción a partir del 15 de diciembre y los turnos de reinscripción tienen que ver con sus calificaciones, sus promedios que se asignan en prioridad del promedio mayor al promedio menor.

La directora de Servicios Escolares dijo que las reinscripciones se realizarán en línea y, en enero, habrá una segunda etapa de estas, marcada en el calendario 2026-1 para licenciatura del 6 al 8 de enero, y los días 7 y 8 para reinscripciones en posgrados.

Estas son algunas de las fechas importantes que estudiantes deben tomar en cuenta para el ciclo 2026-1

Algunas fechas importantes para el proceso de los estudiantes es el 25 de febrero de 2026, fecha límite para las bajas voluntarias.

Del 9 al 13 de marzo será el periodo para verificación de carga académica, en esta etapa se permite a los estudiantes confirmar que la reinscripción coincida con la carga académica asignada, evitando inconsistencias que puedan afectar el registro de sus calificaciones.

El Calendario Escolar 2026 marca como periodo vacacional de Semana Santa del 30 de marzo al 3 de abril, mientras que las evaluaciones ordinarias y extraordinarias serán del 14 y del 18 al 22 de mayo.

