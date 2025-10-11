Depresión Tropical Raymond en Sonora: Esta es su Trayectoria

La depresión tropical “Raymond” se localiza en estos momentos a 20 kilómetros al sur – suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y mantiene su trayectoria hacia el norte – noroeste, informó Protección Civil del Estado.

Para Sonora independientemente de la categorización con la cual fenómeno “Raymond” adquiera, mantendrá una importante generación de humedad que en combinación con el sistema frontal número 6 generará lluvias torrenciales en el Estado durante la noche de hoy sábado y todo el día domingo.

Al momento se están registrando lluvias intensas en el Valle de Guaymas, Valle del Yaqui, la Sierra Baja y el Valle del Mayo. Se espera que esta noche y mañana domingo se siga desplazando su inestabilidad hacia municipios del centro, oriente y norte de Sonora.

Emiten recomendaciones ante llegada de fenomeno tropical "Raymond" a Sonora

En Sonora, el gobierno activó un operativo preventivo para atender a la población ante la posible llegada de la depresión tropical “Raymond”, con más de 6mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno, 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las zonas con mayor riesgo lo que resta de este sábado son los municipios de Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar, así como Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino. Para el domingo, las áreas de atención prioritaria corresponden al Río Sonora y las regiones serranas.

Ante el pronóstico de lluvias con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, se exhortó a la población a suspender actividades deportivas y recreativas durante el fin de semana, y a evitar desplazamientos por carretera, especialmente en zonas del norte y sierra alta, donde podrían registrarse deslaves.

También se pidió no ingresar al mar por la presencia de alto oleaje y atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto sobre cierres a la navegación.

